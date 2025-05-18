До 2030 года в России планируют обучить не менее 600 тыс. человек цифровым профессиям. Программы реализуют университеты и платформы, отобранные Минцифры.

На фоне ускоренной автоматизации в торговле и промышленности десятки тысяч специалистов в России рискуют оказаться без работы. Чтобы смягчить последствия и подготовить кадры для новой экономики, государство делает ставку на массовое переобучение в сфере цифровых технологий.

Согласно исследованию Института Гайдара, к 2030 году на курсах по цифровым профессиям планируется обучить 600 тыс. человек. В проектах участвуют как ведущие технические вузы — ИТМО, МГТУ им. Баумана, Иннополис, — так и крупные онлайн-платформы, такие как GeekBrains, SkillFactory, "Нетология" и "Яндекс практикум". Все они включены в утвержденный Минцифры список из 29 провайдеров образовательных услуг.

Образовательные программы охватывают ключевые направления — от data-аналитики и инженерии искусственного интеллекта до DevOps, тестирования ПО, 1С-разработки и цифрового маркетинга. По информации Минцифры, около 60% выпускников уже улучшили своё финансовое положение, а у половины из них доход вырос более чем на 75%.

Некоторые регионы уже активно включились в эту работу. В Ленинградской области за последние четыре года 19 тыс. человек завершили обучение по программам "Цифровые профессии" и интенсиву "Готов к цифре". В Ростовской области в 2024 году прошёл фестиваль с мастер-классами от IT-компаний, рассчитанный на школьников и студентов колледжей. По данным Университета 20.35, с 2019 по 2023 год в программах участвовали представители 48 регионов. Примерно три четверти слушателей живут за пределами Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Однако, как отмечает научный сотрудник Института Гайдара Кирилл Черновол, заявленный масштаб обучения несет ряд рисков. При плановом выпуске более полумиллиона специалистов рынок может столкнуться с избытком новичков без реального опыта, что скажется на уровне зарплат и спросе.

Кроме того, приток неподготовленных кадров в чувствительные сектора — в том числе связанные с критической цифровой инфраструктурой — может привести к инцидентам в сфере безопасности. Это потребует ужесточения требований к системам защиты данных и усилит давление на IT-отделы.

Еще одна возможная проблема — снижение качества образования. При расширении числа курсов есть риск появления недобросовестных провайдеров. В этом случае работодателям придется внедрять собственные процедуры оценки знаний и навыков, чтобы отсеивать неподходящих кандидатов.