Покупатели Apple Vision Pro все чаще выражают недовольство гарнитурой. Среди основных претензий — высокая цена, физический дискомфорт и низкий спрос на вторичном рынке.

Apple Vision Pro с самого начала вызвала оживленный интерес, но для многих покупателей она обернулась дорогостоящим разочарованием. Несмотря на обещания производителя, гарнитура вызывает волну критики — пользователи жалуются на завышенную цену и целый ряд проблем, мешающих комфортному использованию.

Основной претензией остается вес устройства. При массе около 600–650 граммов гарнитура ощутимо тяжелее большинства аналогов. Уже через час ношения пользователи чувствуют усталость, давление в области переносицы и шеи. Многие признаются, что им приходилось регулярно снимать устройство, чтобы отдохнуть.

Дополнительные сложности вызывает техническая сторона. Перед началом работы приходится ждать загрузки системы, особенно после подключения внешней батареи. Ожидание может растянуться на несколько минут. Некоторые пользователи называют это «затянутым стартом», который раздражает при ежедневном использовании.

Нехватка приложений и ограниченные сценарии использования также вызывают вопросы. Как отмечает 24-летняя жительница Нью-Йорка Товия Голдштейн, гарнитура не стала полноценной заменой ни телевизору, ни рабочему инструменту. Вместо этого — непривычное устройство, которое не вписалось в привычный распорядок.

Отдельная тема — перепродажа. Найти покупателя оказалось непросто. Например, владелец из Филадельфии Энтони Раканиелло продал свою Vision Pro за $1900, потеряв почти половину от первоначальной суммы.

По мнению аналитиков, на которых ссылается издание, дороговизна, отсутствие устойчивого спроса и неразвитая экосистема приложений ограничивают распространение Vision Pro. Судя по реакциям первых владельцев, энтузиазм быстро сменился сожалением.