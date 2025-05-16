TikTok представил новую функцию, которая автоматически включает медитативный контент после 22:00

Социальная платформа TikTok внедряет инструменты для заботы о психическом здоровье пользователей. Новый режим медитации призван помочь расслабиться перед сном и сократить время пребывания в приложении.

С 22:00 для пользователей младше 18 лет лента For You будет автоматически переключаться на специальный режим. Экран заполнят успокаивающие визуальные эффекты, тихая фоновая музыка и дыхательные упражнения. Если подросток проигнорирует первое напоминание, система покажет более настойчивое уведомление на весь экран.

Взрослые пользователи могут активировать функцию вручную через настройки экранного времени. Для этого нужно включить опцию "Часы сна" и установить желаемое время активации. Во время тестирования 98% несовершеннолетних пользователей продолжили использовать медитативную функцию после первого знакомства. При этом платформа сохраняет возможность самостоятельного выбора времени для отдыха.