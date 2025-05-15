Половина россиян берутся за подработки, чтобы увеличить доход. Чаще подрабатывают мужчины, женщины чаще рассматривают такую возможность.

Подработка перестала быть временным решением и все чаще становится устойчивым источником дохода. У каждого второго россиянина за пределами основной работы есть ещё одно занятие — от грузоперевозок до онлайн-торговли и образовательных сервисов.

Согласно данным исследования «Авито», 50% совершеннолетних россиян заявили, что подрабатывают — либо на постоянной основе, либо время от времени. Большинство из них — мужчины. Еще 30% респондентов пока только задумываются о дополнительном заработке. Среди них преобладают женщины: 34% против 25% среди мужчин.

Только пятая часть опрошенных твердо заявила, что не рассматривает варианты подработки. Остальные либо уже включились в этот процесс, либо находятся в поиске подходящих вариантов.

Финансовый результат таких усилий разнится. Почти половина участников опроса (43%) получают от подработки около 10% от общего дохода. Еще 36% зарабатывают от 11 до 30%. Существенный вклад — до 50% дохода — получают 13%, и лишь 8% выходят за эту границу.

Профессиональные предпочтения при подработке заметно различаются у мужчин и женщин. Мужчины чаще выбирают сферы строительства, производства и логистики. Женщины, в свою очередь, склонны подрабатывать в онлайн-торговле, образовании, бухгалтерии и сфере уборки.

Характер дополнительного заработка напрямую зависит и от возраста. Молодые люди от 18 до 24 лет чаще находят подработку в ИТ — их привлекает работа в техподдержке или набор текстов. В возрасте от 25 до 54 лет чаще выбирают физический труд — особенно востребованы строительные подработки. Старшее поколение, начиная с 55 лет, чаще уходит в бухгалтерию, финансы и образование — там ценятся опыт и профильные знания.

За последний год большинство тех, кто пробовал подрабатывать, продолжили этим заниматься. 35% делают это несколько раз в неделю, 20% — раз в неделю, а 11% — ежедневно.