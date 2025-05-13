Японский автопроизводитель Nissan сообщил о крупнейшем финансовом убытке за последние 25 лет. Компания намерена закрыть семь заводов и сократить производство на миллион автомобилей в год.

Автоконцерн Nissan завершил 2024 финансовый год с чистым убытком в 670,9 млрд иен — почти $4,5 млрд. Подобного провала в компании не фиксировали с конца 1990-х. Главные причины — резкий спад продаж в США и Китае, которые еще недавно считались основными рынками для японского производителя.

В ответ на потери Nissan запустил план глубокой реструктуризации. Семь заводов по всему миру закроются к 2027 году. Производственные мощности снизятся с 3,5 до 2,5 млн автомобилей в год. Около 20 тыс. сотрудников, или 15% всего штата, потеряют работу.

Финансовые меры затронули и проекты, еще не запущенные. Так, в Фукуоке отменено строительство завода по выпуску аккумуляторов. Компания рассчитывает сэкономить на всех изменениях порядка $3,4 млрд.

Прогнозы на 2025 год выглядят не лучше. Продажи автомобилей могут снизиться до 3,25 млн штук, выручка — на 0,1%. Прогноз по прибыли руководство Nissan пока не озвучивает, ссылаясь на нестабильную ситуацию в отрасли.

После неудачной попытки объединения с Honda, от которой Nissan ожидал $60 млрд совместных инвестиций, руководство компании сменилось. Новый гендиректор Эйван Эспиноса начал масштабную перестройку бизнеса — с резкими, но, по его расчетам, необходимыми решениями.