Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что иностранные валюты уже достигли минимума. В июне доллар может подняться до 90 рублей, а юань — до 12.

После резкого укрепления рубля с начала года на валютном рынке наметилась пауза. Аналитики уже говорят о смене курса.

По словам Михаила Зельцера, курсы доллара, евро и юаня в мае находятся на "дне" и могут вырасти в июне. Эксперт оценивает потенциал роста доллара до 85–90 рублей, евро — до 100, а юаня — до 12 рублей.

В апреле иностранные валюты подешевели примерно на 20%. Сейчас, по мнению аналитика, этот процесс завершился. Он приводит четыре аргумента в пользу разворота тенденции.

Первый — ожидаемое сокращение экспорта. Меньше валютной выручки — меньше предложения на рынке. Второй — восстановление импорта, что подстегивает спрос на валюту.

Третий фактор касается возможных изменений в бюджетном правиле и в порядке возврата экспортной выручки. Обсуждение этой темы идет на уровне Минфина и ЦБ.

Наконец, Зельцер не исключает снижения ключевой ставки в начале лета. Это решение может ослабить поддержку рублю.

На 12 мая доллар стоил около 81 рубля, евро — 90, юань — более 11. Если прогноз оправдается, июнь принесет новые ценники для обменников.