В Иране завершился второй этап подключения российской платежной системы "Мир" к иранской сети Shetab. Теперь россияне могут расплачиваться в иранских магазинах картами и смартфонами.

В иранской столице прошла церемония, ознаменовавшая запуск второго этапа объединения российских и иранских платежных систем. Теперь российские карты начали работать на терминалах в Иране.

Россияне, прибывающие в Иран, получили возможность рассчитываться за покупки в ряде торговых точек картами "Мир" с функцией бесконтактной оплаты и смартфонами через приложение Mir Pay. Нововведение стало результатом интеграции платежных сетей двух стран — российской "Мир" и иранской Shetab.

Как пояснили в Центробанке Ирана, технология уже внедрена в популярных у туристов регионах. Система поддерживает оплату без PIN-кода при небольших суммах. Для крупных покупок потребуется подтверждение. Работают и NFC-платежи со смартфонов Android.

Работы по объединению стартовали в 2024 году. Летом прошлого года стороны завершили подготовку инфраструктуры. Осенью был реализован первый этап — теперь иранцы могут снимать рубли в банкоматах в России. Второй этап открыл возможность оплаты по российским картам в Иране.

Завершение третьего этапа позволит жителям Ирана использовать свои карты Shetab для покупок в России.

Кроме Ирана, система "Мир" полностью работает в Белоруссии, Абхазии, на Кубе и в Южной Осетии. В других странах карта действует с ограничениями, а некоторые — такие как Египет, Шри-Ланка и Пакистан — только готовятся к внедрению.