К концу 2025 года средняя военная пенсия в России вырастет до 45 тысяч рублей. Индексацию выплат запланировали на октябрь, повышение затронет всех пенсионеров силовых ведомств.

На фоне обсуждений о росте цен и перераспределении бюджета власти озвучили ожидаемый уровень выплат военным пенсионерам на конец текущего года.

Член комитета Госдумы по социальной политике Светлана Бессараб заявила, что средний размер военной пенсии к концу 2025 года составит около 45 тысяч рублей. Такой уровень выплат станет возможным после запланированной индексации на 4,5%, которая вступит в силу с 1 октября.

Повышение затронет всех пенсионеров, проходивших службу в силовых структурах — от армии до ФСИН и Росгвардии. Также оно коснется приравненных к ним категорий — ветеранов, бывших партизан и семей погибших военнослужащих.

Прошлая индексация в октябре 2024 года составила 5,1%, но из-за роста инфляции её эффект оказался частично нивелирован. На фоне этого президент Владимир Путин распорядился повысить военные пенсии уже с 1 января 2025 года на 4,4%.

Комбинированный эффект двух повышений и даст к концу года итоговую сумму около 45 тысяч рублей. Эта цифра носит усредненный характер и может варьироваться в зависимости от стажа, звания и выслуги.