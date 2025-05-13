За первые три месяца 2025 года россияне взяли автокредитов на сумму в 2,4 раза меньше, чем годом ранее. Банки усилили отбор клиентов, а рост ставок и сборов окончательно отбил интерес к новым займам.

Автокредит стал роскошью. В начале 2025 года банки начали гораздо реже одобрять займы на покупку машин, а заемщики — реже их запрашивать. Итог — резкий провал по объемам, который не заметить уже невозможно.

С января по март россияне взяли автокредиты на сумму 236,4 млрд рублей. Это почти в 2,5 раза меньше, чем год назад, когда объемы составляли более 560 млрд. Данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Падение составило 57,8% — и это не случайность, а результат нескольких пересекающихся факторов.

Началось все с роста ставок во второй половине 2024 года. Добавьте к этому увеличение утилизационного сбора — и стоимость владения машиной поползла вверх. Но даже если у человека осталась уверенность, что он потянет кредит, ему могли отказать. С середины прошлого года действует правило: если долговая нагрузка клиента превышает 50% от дохода, банки больше не дают денег на машину.

Как поясняют эксперты, те, кто уже и так был по уши в долгах, в новую ссуду не вписываются. Это особенно ударило по регионам: Ростовская область показала спад на 63,5%, Новосибирская — 60,1%, Кемеровская — 59%. Даже в Москве и Санкт-Петербурге объемы рухнули почти на 58%.

Получить кредит проще, если машина новая и банк сотрудничает с производителем. А вот если речь идет о старой машине от частного владельца, шансы резко снижаются. И это — еще одна причина, почему автосалоны стоят полупустыми.