Президент США Дональд Трамп подписал указ, требующий от производителей лекарств снизить цены в течение месяца. Цель — устранить разницу между американскими и иностранными ценами на те же препараты.

Фармацевтические компании США получили официальный ультиматум: снизить стоимость рецептурных препаратов за 30 дней или столкнуться с новыми правилами. Президент Дональд Трамп подписал указ, нацеленный на реформу ценообразования, вызвавшую критику внутри страны и за ее пределами.

По словам представителей Белого дома, этот шаг направлен на устранение практики, при которой другие государства добиваются скидок на американские препараты, в то время как жители США платят втрое больше за те же лекарства. Указ обязывает Министерство здравоохранения и социальных служб вступить в переговоры с фармкомпаниями. Если компромисса не удастся достичь, ведомство применит так называемое правило "наибольшего благоприятствования", которое привяжет американские цены к самым низким мировым.

Документ распространяется не только на государственные программы Medicare и Medicaid, но и на коммерческий рынок. Это делает его более масштабным, чем попытки предыдущих администраций, ограничивавшиеся отдельными группами препаратов.

С точки зрения Белого дома, речь идет не о контроле цен, а о попытке сбалансировать систему, в которой производители единолично устанавливают стоимость. На фоне давления со стороны избирателей и постоянных жалоб на цену инсулина и других жизненно важных препаратов, администрация Трампа предлагает меры, которые могут затронуть весь рынок.

В соцсетях Трамп пообещал снижение цен на лекарства "почти немедленно" — от 30 до 80 процентов. В одном из постов он утверждал, что Соединенные Штаты отказываются и дальше "субсидировать здравоохранение иностранных государств".

Согласно отчету Минздрава США за 2022 год, американцы действительно платят почти в 2,8 раза больше за медикаменты, чем жители стран с регулируемым рынком. Введение нового механизма — это попытка выровнять этот перекос и навязать единые правила игры фармкомпаниям, которые десятилетиями пользовались разницей в национальных системах.