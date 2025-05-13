Silver Studio и Elementa анонсировали бесплатную ARPG с Gacha-механиками под названием Silver Palace. Игра разрабатывается для ПК, мобильных устройств и консолей и предлагает открытый мир в викторианской стилистике.

В среде игр с Gacha-механиками нечасто появляется проект, решивший подать привычную формулу в сеттинге конца XIX века. Silver Palace, новая бесплатная ARPG от Silver Studio и Elementa, заявила о себе одновременно трейлером и геймплейной демонстрацией продолжительностью более десяти минут.

Действие игры разворачивается в вымышленном индустриальном мегаполисе Сильверния, где бурное развитие технологий связано с открытием уникального ресурса — Сильвериума. Этот элемент стал топливом для стремительной индустриализации и превратил город в лабораторию чудес и конфликтов.

Игрокам предлагают примерить на себя роль детектива — героя, которому предстоит распутывать клубок загадок в обществе, раздираемом интересами монополий, религиозных группировок, подполья и короны. Игровой процесс строится на динамичных сражениях в реальном времени, в которых можно переключаться между персонажами, выстраивая QTE-комбо.

Исследование города — важная часть игры. Геймерам предстоит не только сражаться, но и разыскивать улики, следить за событиями в тени и постепенно погружаться в тайны мира. Визуально Silver Palace сочетает викторианскую архитектуру и аниме-стилистику, чем напоминает проекты вроде Genshin Impact, но на фоне привычных азиатских ландшафтов такая атмосфера выглядит свежо.

Регистрация уже открыта на официальном сайте — пока для мобильных платформ и ПК. Версия для консолей, судя по формату подобных релизов, появится позднее.