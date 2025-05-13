PlayStation случайно опубликовала трейлер Stellar Blade для ПК, раскрыв дату выхода — 11 июня. Видео также подтвердило технические особенности версии, включая поддержку DLSS 4, FSR 3 и широкоформатных экранов.

Иногда даже крупные компании промахиваются с таймингом. Так случилось с PlayStation, которая по ошибке опубликовала на своем официальном YouTube-канале трейлер Stellar Blade для ПК. Видео почти сразу удалили, но интернет, как водится, ничего не забывает.

В ролике указана точная дата выхода Stellar Blade на ПК — 11 июня 2025 года. Игра появится в Steam и Epic Games Store. Запись с YouTube успели сохранить и выложить на Reddit, где ее могут посмотреть все желающие.

Кроме даты релиза, трейлер раскрывает несколько важных технических особенностей. ПК-версия получит поддержку масштабирования NVIDIA DLSS 4 и AMD FSR 3, работу с ультраширокими мониторами, а также полную совместимость с контроллером DualSense, включая тактильную отдачу и адаптивные триггеры.

Также показаны новые элементы контента. В частности, игрокам продемонстрировали еще одного босса и 25 дополнительных костюмов для главной героини по имени Ева. Отдельные кадры подчеркивают улучшенные текстуры и дополнительные графические эффекты, которые смогут оценить владельцы мощных систем.

Хотя в трейлере нет прямого упоминания консольной версии, логично ожидать, что часть обновлений появится и на PS5 после выхода ПК-версии.