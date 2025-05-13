Цены на вторичное жилье в России снова поползли вверх. Собственники начали действовать на опережение, не дожидаясь снижения ключевой ставки.

Цены на вторичное жилье в апреле пошли вверх — без какого-либо снижения ключевой ставки. В городах-миллионниках квадратный метр подорожал в среднем на 0,7%, несмотря на стабильную кредитную политику Центробанка. Владельцы квартир, судя по динамике, начали закладывать в стоимость ожидания будущих изменений, не дожидаясь решений регулятора.

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», в среднем по мегаполисам стоимость одного квадратного метра достигла 142 000 рублей. На фоне общего роста предложения — его объем увеличился на 4,3% — это может показаться незначительным, но тенденция сохраняется второй месяц подряд.

Самым заметным оказался рост в Перми: здесь цены прибавили 3,4% и достигли 106 000 рублей за квадрат. Рост более чем на 1% также зафиксирован в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Челябинске. Даже в Москве, где рынок считается перегретым, квадрат подорожал на 1% и теперь стоит 359 000 рублей.

Обратное движение наблюдается лишь в двух городах — в Нижнем Новгороде и Красноярске, где зафиксировано снижение на 0,5% и 0,4% соответственно. В остальных — плавное повышение, которое владельцы, по всей видимости, объясняют будущей активизацией спроса. Пока Центробанк сохраняет ставку без изменений, участники рынка действуют на опережение.

По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, продавцы исходят из предположения, что цикл снижения ставки скоро начнется, а значит, откладывать рост цен смысла нет. Однако, как он отмечает, прибавка менее процента — это все же колебание в пределах инфляции.