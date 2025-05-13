Стив Уиткофф назвал главные препятствия на пути к завершению конфликта: контроль над регионами, статус ЗАЭС и выход Украины к морю. Он заявил о готовности лично участвовать в переговорах, если стороны сядут за стол.

Ведущий помощник Дональда Трампа по внешнеполитическим вопросам Стив Уиткофф обозначил основные темы, которые, по его мнению, должны стать предметом предстоящих переговоров между Россией и Украиной. В интервью изданию Breitbart News он сообщил, что ключевыми вопросами остаются контроль над пятью регионами, судьба Запорожской атомной электростанции и выход Украины к Черному морю. Уиткофф выразил надежду, что личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться в ближайшее время.

Интервью, записанное в Белом доме в начале прошлой недели, Уиткофф начал с оценки нынешней стадии конфликта как «глупой войны». По его словам, эскалации можно было бы избежать, если бы в 2022 году у власти в США находился Дональд Трамп. Теперь его главная задача — создать условия для прямых переговоров между Киевом и Москвой.

Он подчеркнул: США готовы сыграть роль посредника, но при условии, что обе стороны будут готовы к диалогу. Иначе, по его словам, Вашингтон может просто выйти из процесса, отказавшись от участия в конфликте, который, как считает Уиткофф, не является делом Соединённых Штатов.

Одним из главных препятствий на пути к компромиссу он назвал ситуацию с регионами, по которым сегодня отсутствует согласие. Речь идет о пяти административных образованиях: два из них, как утверждает Уиткофф, находятся под «подавляющим контролем» России, три остальных — под частичным контролем Украины. Он отдельно отметил, что линии военного соприкосновения и административные границы в этих зонах не совпадают, и это требует уточнения на переговорах.

Запорожская АЭС, по его словам, представляет особую ценность из-за масштабов производства электроэнергии. Сейчас станция остановлена, но в мирное время она снабжала энергией значительную часть территорий, включая районы вблизи Киева. Уиткофф описал ЗАЭС как «драгоценность», потеря которой с обеих сторон воспринимается болезненно, а потому ее судьба стала одной из центральных тем в переговорах.

Не менее острым остается вопрос доступа Украины к Черному морю. Возможность транспортировки товаров через Днепр, а затем по морю в Средиземноморье и далее на международные рынки рассматривается как стратегически важная для восстановления экономики страны. Без гарантированного доступа к этим путям, как считает спецпосланник Трампа, Украина окажется в уязвимом положении и не сможет обеспечить стабильное развитие.

Говоря о возможном месте для будущих переговоров, Уиткофф допустил проведение встречи в Турции. По его словам, в случае необходимости он и Трамп готовы изменить текущий график поездки на Ближний Восток и прибыть в Стамбул. В ближайшие дни у России и Украины запланированы контакты, о которых пока известно немного, но они могут стать прологом к более масштабному саммиту.

Уиткофф лично контактировал с рядом ключевых фигур в Киеве, включая президента Владимира Зеленского, главу его офиса Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова. Также он поддерживает связь с высокопоставленными представителями европейских стран, участвующих в попытках мирного урегулирования. Со стороны России он, по его словам, общался напрямую с Владимиром Путиным. Это, как он отметил, вызвало неоднозначную реакцию, однако он настаивает, что без личного контакта с ключевыми участниками говорить о реальных договоренностях невозможно.

По оценке Уиткоффа, сегодня созданы все предпосылки для начала предметного диалога. Он утверждает, что стороны уже ведут неофициальные консультации, в том числе с его участием, и сейчас важно перевести разговор в формат официальных прямых переговоров. Только так, по его мнению, можно будет достичь взаимоприемлемых решений по территории, энергетике и торговым маршрутам.

Завершая интервью, он повторил — США не могут и не должны быть инициаторами конфликта, но у них есть инструменты для того, чтобы поспособствовать его завершению. Условие одно — готовность обеих сторон к компромиссам. Иначе, как сказал Уиткофф, инициатива перейдет к другим силам, и ситуация может окончательно выйти из-под контроля.