РИА Новости опубликовало исследование, в котором рассчитано, когда жители российских регионов смогут рассчитывать на зарплаты от 100 тысяч рублей. В одном субъекте федерации этот уровень уже достигнут.

Доход в 100 тысяч рублей в месяц когда-то казался далекой мечтой для жителей многих регионов России. Однако в некоторых субъектах федерации такие суммы уже стали обычным делом, а в других до этого уровня предстоит идти десятилетиями.

Согласно исследованию РИА Новости, единственным регионом России, где уже сейчас более половины жителей получают от 100 тысяч рублей в месяц, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В прогнозной таблице у ЯНАО — нули, это значит, что условие выполнено. Для того чтобы 75% жителей региона вышли на такой уровень дохода, потребуется еще 3,7 года.

На втором месте — Чукотка. Там медианный доход в 100 тысяч рублей ожидается через 1,2 года, а для охвата трех четвертей населения — около пяти лет. В пятерке лидеров также оказались Магаданская область (1,5 и 5,3 года), Ханты-Мансийский автономный округ (1,7 и 5,5) и Ненецкий автономный округ (1,8 и 6,5 лет). Общая картина показывает, что быстрее всего к высокому уровню доходов приходят регионы с суровыми климатическими условиями и высокой долей занятости в топливно-энергетическом комплексе.

Совсем иные сроки у аутсайдеров. В Ингушетии, например, 50% жителей смогут получать зарплату от 100 тысяч рублей только через 15,4 года, а для достижения отметки в 75% понадобится почти два десятилетия. В нижней части списка также оказались другие кавказские республики, Калмыкия, Астраханская область, Крым и Севастополь. Наименее динамичным рост выглядит и в Ивановской области, где базовый уровень доходов остается одним из самых низких по стране.