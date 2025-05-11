На фоне массовых увольнений в игровой индустрии Nintendo расширяет штат. Компания завершила финансовый год с 8205 сотрудниками — это почти на 500 человек больше, чем годом ранее.

Игровая индустрия переживает не лучшие времена: крупные студии сокращают бюджеты, замораживают проекты, увольняют сотрудников. На этом фоне поведение Nintendo выбивается из общего ряда. Компания завершила финансовый год, закончившийся в марте 2025 года, с увеличением численности персонала на 6,2%.

В абсолютных цифрах это прирост почти в 500 человек — с 7724 до 8205 сотрудников. Такая динамика для индустрии, охваченной волной оптимизации, выглядит нетипичной. Nintendo не просто сохранила рабочие места, а усилила набор, явно готовясь к будущим задачам.

Рост штата аналитики связывают с несколькими направлениями: вложения в разработки, техническую модернизацию и, конечно, подготовку к запуску следующего поколения консолей — предполагаемой Switch 2. Компания поставила себе цель продать 15 миллионов новых устройств в следующем финансовом году, при этом не отказываясь от поддержки текущей пользовательской базы Switch.

Показательно, что даже в прошлом году, когда другие студии шли на сокращения, Nintendo выбрала иной путь — вместо увольнений снизила среднюю зарплату сотрудников, чтобы сохранить коллектив. Такой подход позволил компании сохранить производственный ритм и не терять кадры.

Еще одно отличие от конкурентов — последовательность. Nintendo переживала подобный этап роста в эпоху Wii и DS. Сейчас история, похоже, повторяется, но в новой технологической обертке.