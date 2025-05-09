После майских праздников рубль, вероятно, сохранит текущие позиции против доллара. Эксперты объясняют эту устойчивость несколькими ключевыми факторами.
По прогнозу Раиса Исмагилова из "АВИ Кэпитал", курс доллара останется в пределах 80-83 рублей в ближайшую неделю. Эксперт отмечает необычную устойчивость рубля, несмотря на геоэкономические вызовы и невысокие цены на нефть.
Среди поддерживающих факторов - сезонное укрепление рубля в первом полугодии, политика ЦБ по борьбе с инфляцией и указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Макроэкономическая стабильность в России также способствует сохранению текущего курса.
Однако в перспективе ситуация может измениться. Если цены на нефть останутся низкими еще один квартал, курс доллара способен достичь 90-95 рублей. Психологическая отметка в 100 рублей возможна только при доминировании негативных факторов.
На 9 мая ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 80,86 рубля, евро - 92,14 рубля. Эксперты не ожидают резких колебаний валют до середины мая.