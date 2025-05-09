Аналитики прогнозируют стабильность рубля в ближайшие недели. Курс доллара может сохраниться в диапазоне 80-83 рублей, если не усилятся негативные факторы.

После майских праздников рубль, вероятно, сохранит текущие позиции против доллара. Эксперты объясняют эту устойчивость несколькими ключевыми факторами.

По прогнозу Раиса Исмагилова из "АВИ Кэпитал", курс доллара останется в пределах 80-83 рублей в ближайшую неделю. Эксперт отмечает необычную устойчивость рубля, несмотря на геоэкономические вызовы и невысокие цены на нефть.

Среди поддерживающих факторов - сезонное укрепление рубля в первом полугодии, политика ЦБ по борьбе с инфляцией и указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Макроэкономическая стабильность в России также способствует сохранению текущего курса.

Однако в перспективе ситуация может измениться. Если цены на нефть останутся низкими еще один квартал, курс доллара способен достичь 90-95 рублей. Психологическая отметка в 100 рублей возможна только при доминировании негативных факторов.

На 9 мая ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 80,86 рубля, евро - 92,14 рубля. Эксперты не ожидают резких колебаний валют до середины мая.