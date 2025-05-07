Intel сообщила о расширении поддержки своей технологии масштабирования XeSS. Теперь она работает в более чем 200 играх, а новая версия XeSS 2 доступна в 13 проектах.

Компания Intel продолжает развивать свою технологию масштабирования XeSS, которая становится все более востребованной среди разработчиков игр. За три года существования решения его поддержка значительно расширилась.

Согласно последним данным, технология Intel XeSS теперь поддерживается более чем в 200 играх. Ее обновленная версия XeSS 2, представленная в марте 2024 года, уже официально работает в 13 проектах. Среди них – ожидаемая Assassin's Creed: Shadows, которая выйдет 19 мая.

В демонстрационных материалах Intel показала, как XeSS 2 в Assassin's Creed: Shadows удваивает производительность по сравнению с нативным разрешением. Например, видеокарта Arc B580 показывает рост с 30-40 до 80 FPS при включенном масштабировании. Технология также улучшает качество изображения по сравнению с предыдущей версией XeSS.

Intel активно внедряет XeSS 2 в новые AAA-проекты. Помимо Assassin's Creed: Shadows, технология работает в Marvel Rivals и F1 24. Для владельцев процессоров Core Ultra с графикой Xe2, таких как Ultra 9 285H, XeSS 2 позволяет достигать 60 FPS при 1080p в современных играх на встроенной графике Arc 140T.

Компания также развивает технологию XeLL (Xe Low Latency), которая сокращает задержку ввода вдвое. Это решение уже применяется в последних играх, включая упомянутые проекты.

Intel планирует и дальше расширять поддержку обеих версий технологии – как стандартного XeSS, так и улучшенного XeSS 2. Разработчики отмечают преимущества нового решения, включая улучшенное масштабирование на основе ИИ и временную реконструкцию изображения.