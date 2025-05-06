Сюхей Ёсида, бывший президент PlayStation, считает, что рост цен на игры был неизбежен из-за инфляции и растущих затрат на разработку. Ремастеры и порты на ПК помогают студиям компенсировать расходы.

Индустрия видеоигр постепенно становится дороже — как для разработчиков, так и для игроков. Бывший президент PlayStation Сюхей Ёсида объяснил, почему цены на игры будут расти, и как издатели пытаются сбалансировать расходы.

Ёсида заявил, что даже если бы цены не начали расти в 2020 году, это все равно произошло бы позже. Инфляция и высокие ожидания игроков вынуждают студии вкладывать больше в производство, а значит, и продавать проекты дороже.

Чтобы снизить финансовые риски, издатели ищут дополнительные источники дохода. Ремастеры старых игр, порты на ПК и подписные сервисы помогают зарабатывать без огромных вложений. Эти деньги идут на финансирование новых крупных проектов.

Microsoft и Nintendo уже постепенно повышают цены. Например, некоторые игры Xbox теперь стоят $80, а консоли подорожали в ряде регионов. Даже успешные AA-проекты вроде Clair Obscure: Expedition 33 показывают, что можно создавать качественные игры без гигантских бюджетов.

Ёсида подчеркнул: важно найти баланс между затратами и стоимостью игр. GTA VI станет тестом — насколько игроки готовы платить за блокбастеры нового поколения.