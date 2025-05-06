Компания Artezio провела масштабное исследование безопасности мессенджеров. Signal возглавил рейтинг, а Telegram не вошел в топ-10 из-за изменений в политике безопасности.

Независимые эксперты протестировали уровень защищенности более четырех десятков приложений для общения. Аналитики Artezio оценивали устойчивость к взломам, методы шифрования и защиту от утечек информации.

Согласно результатам исследования, наилучшую защиту пользовательских данных обеспечивает Signal. Это приложение использует передовые технологии кодирования информации, включая специальный алгоритм, который сохраняет конфиденциальность переписки даже при утечке ключей шифрования.

Вторую позицию занял французский сервис Olvid, отличающийся нестандартным подходом к аутентификации – для регистрации не требуется указывать номер телефона или электронную почту. Такой метод значительно снижает риск мошеннических схем с подменой личности.

Бронзу рейтинга получил швейцарский продукт Threema, который позволяет создавать полностью анонимные аккаунты. В последней версии появилась функция разделения рабочих и личных переговоров в изолированных разделах.

Среди других заметных участников списка – Element, Session и Wickr. При этом WhatsApp и Viber расположились в нижней части таблицы. Telegram, ранее считавшийся одним из наиболее защищённых, не смог войти в десятку лучших из-за ослабления стандартов безопасности.

Специалисты Artezio отмечают растущий спрос на сервисы с повышенным уровнем анонимности, которые практически не собирают данные о пользователях. Эта тенденция особенно актуальна на фоне ужесточения контроля за цифровыми коммуникациями во многих странах.