В Минпросвещения озвучили средние зарплаты учителей в 2024 году. Наибольший рост зарплат зафиксирован среди работников детских садов.

Статистические данные Минпросвещения демонстрируют устойчивый рост доходов работников образовательной сферы. За год педагогические работники получили значительную прибавку к заработной плате.

Согласно официальной информации, которую публикуют сегодня российские СМИ, в январе-июне 2024 года учителя российских школ в среднем получали 71,4 тыс. рублей ежемесячно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 12,3%.

Анализ ведомства показывает существенные различия по уровням образования. Воспитатели детских садов зарабатывают в среднем 55,6 тыс. рублей (+15,1% к 2023 году), а педагоги допобразования — 66,1 тыс. рублей (+14,4%). Преподаватели колледжей получают примерно столько же, сколько школьные учителя — 71,7 тыс. рублей.

Мониторинг выявил значительный разброс ставок по регионам. В Москве учительская ставка за 18 учебных часов достигает 65 189 рублей, в Санкт-Петербурге — 47 542 рубля. При этом в Амурской области и Республике Алтай аналогичная ставка не превышает 5,5–5,8 тыс. рублей.

За последний год 57 регионов повысили ставки для педагогов. Лидером роста стал Санкт-Петербург, где прибавка составила 55%. Одновременно сократилась средняя учебная нагрузка: в городах до 27,4 часов в неделю, в сельской местности — до 24,9 часов.