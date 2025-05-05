Финансовый эксперт Алексей Родин проанализировал выгодность вложений в недвижимость и банковские вклады. По его расчетам, при текущих ставках депозиты могут оказаться более прибыльным вариантом.

В условиях высоких ставок по вкладам многие задумываются – что выгоднее: купить квартиру или положить деньги в банк? Финансовый эксперт Алексей Родин провел сравнительный анализ для сумм 5 и 15 млн рублей.

Для крупной суммы в 15 млн рублей эксперт предлагает два варианта. Покупка квартиры принесет не более 8% годовых, учитывая текущий рост цен на жилье. В то же время банковский вклад под 20% даст 3 млн рублей дохода ежегодно. Из этих денег можно арендовать жилье за 720 тысяч рублей в год, а оставшиеся 2,3 млн использовать по своему усмотрению.

С меньшей суммой в 5 млн рублей ситуация выглядит аналогично. При использовании этих средств как первоначального взноса за квартиру стоимостью 15 млн рублей, ежемесячный платеж составит от 110 до 240 тысяч рублей в зависимости от программы. Если же разместить 5 млн на депозите, годовой доход достигнет 1 млн рублей, что после оплаты аренды оставит 280 тысяч рублей свободных средств.

Эксперт Банки.ру Инна Солдатенкова отмечает, что выбор зависит от личных приоритетов. Одни ценят возможность сменить жилье при необходимости, другие готовы к большим платежам ради собственной квартиры. Однако при текущих ставках по вкладам финансовые расчеты склоняются в пользу аренды с инвестированием свободных средств.

Родин подчеркивает, что с учетом возможного снижения цен на недвижимость, банковские вклады сейчас выглядят более привлекательным вариантом для сохранения и приумножения капитала.