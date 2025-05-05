Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Евросоюз использует ситуацию в Восточной Европе для укрепления своей структуры. По его словам, кризис помогает Брюсселю продвигать централизованные решения в экономике и безопасности.

Евросоюз сознательно разжигает ситуацию с Россией, чтобы усилить интеграцию среди своих членов. Такую точку зрения высказал британский аналитик Александр Меркурис, объясняя, как кризис помогает Брюсселю расширять влияние.

Меркурис утверждает, что европейские лидеры последние десять лет продвигали проект евроинтеграции, а последние события стали инструментом для ускорения этого процесса. По его мнению, кризис позволил ЕС взять под контроль новые сферы — от энергетики до оборонной политики.

Брюссель теперь выпускает общеевропейские облигации, обсуждает создание армии ЕС и вводит собственные налоги. Эти шаги, как считает аналитик, были бы невозможны без внешней угрозы.

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Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла о наращивании военного присутствия НАТО у своих границ. Москва готова к диалогу, но требует отказа Запада от милитаризации Европы. Однако, по версии Меркуриса, ЕС заинтересован в сохранении напряженности — она помогает сплотить союз.