Toyota официально показала обновленную Camry 2026 модельного года. Особое внимание производитель уделил новой версии Nightshade Edition с черными акцентами и гибридной силовой установкой.

Японский автопроизводитель раскрыл детали о новом поколении своего флагманского седана. Camry 2026 года получила не только обновленный дизайн, но и новые технологические решения.

Компания Toyota представила официальные изображения Camry 2026 года, сделав особый акцент на версии Nightshade Edition. Эта модификация выделяется агрессивным дизайном с многочисленными черными акцентами. Решетка радиатора, зеркала, дверные ручки и даже задний спойлер выполнены в темном цвете, что придает автомобилю спортивный характер.

Покупатели могут выбрать один из трех цветов кузова: Ice Cap, Supersonic Red или Midnight Black Metallic. В последнем случае машина выглядит особенно стильно за счет полного отсутствия хромированных элементов. Дополняют образ 19-дюймовые черные колесные диски.

Салон Nightshade Edition получил спортивные сиденья из материала SofTex с контрастной прострочкой. Производитель установил алюминиевые педали и рулевое колесо с лепестками переключения передач. Техническое оснащение включает 7-дюймовую цифровую приборную панель и 8-дюймовый мультимедийный экран.

Под капотом новой Camry – гибридная силовая установка пятого поколения. Она сочетает 2,4-литровый бензиновый двигатель с электромотором и литий-ионной батареей. В зависимости от привода мощность варьируется от 225 до 232 л.с. При этом даже полноприводная версия сохраняет экономичность – около 5,1 л на 100 км по смешанному циклу.

Помимо Nightshade Edition, в линейке Camry 2026 года появятся модификации SE, XLE и XSE с новой синей окраской Dark Cosmos. Поставки автомобиля в дилерские центры США начнутся летом, точные цены производитель объявит позднее.