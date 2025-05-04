Президент Мексики Клаудия Шейнбаум не приняла предложение Дональда Трампа о размещении американских войск для борьбы с картелями. Мексиканский лидер подчеркнула, что каждая страна должна решать проблемы на своей территории.

Дипломатические отношения между Мексикой и США вновь оказались в центре внимания после неожиданного предложения американской стороны. Идея ввода войск для борьбы с наркокартелями не нашла поддержки у мексиканского руководства.

Клаудия Шейнбаум четко обозначила позицию Мексики относительно возможного военного присутствия США. Вот цитата из заявления Шейнбаум, которую приводит агентство Bloomberg:

Ее слова стали ответом на предложение Трампа, озвученное во время телефонного разговора.

Американский президент рассматривал вариант, при котором войска США взяли бы на себя ведущую роль в противостоянии наркокартелям. Однако мексиканская сторона сразу отвергла такую возможность. В Белом доме тем временем продолжают настаивать, что Мексика должна активизировать борьбу с наркотрафиком, угрожающим безопасности обеих стран.

Трамп не первый раз использует экономические рычаги давления. Введенные ранее пошлины на мексиканские товары (25%) и санкции против отдельных лиц и организаций стали частью его стратегии. В начале мая США ввели новые ограничения против трех граждан Мексики и двух организаций, связанных с картелем CJNG.

Мексика со своей стороны предпринимает меры по борьбе с наркокартелями, включая экстрадицию подозреваемых в США. Однако вопрос военного сотрудничества остается неприемлемым для мексиканского руководства, которое настаивает на принципе невмешательства во внутренние дела.