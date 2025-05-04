Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Власти США допускают масштабные блэкауты из-за проблем в энергосистеме
Власти США предупредили о риске масштабных отключений электроэнергии этим летом. Глава Национального совета по энергетике связал угрозу с политикой предыдущей администрации.

Американские власти допускают, что этим летом страна может столкнуться с масштабными отключениями электроэнергии. Глава МВД и Национального совета по энергетике Даг Бургум связал возможные проблемы с энергосистемой с политикой администрации Джо Байдена.  

Даг Бургум в интервью Fox News заявил, что США рискуют повторить сценарий недавнего блэкаута в Западной Европе. В конце апреля отключения электричества затронули Испанию, Португалию, Бельгию и Андорру, вызвав сбои в работе транспорта, аэропортов и банков.  

«Мы видели, что произошло в Испании. Это может случиться в Америке уже этим летом», — сказал Бургум. Он обвинил предыдущую администрацию в ослаблении энергосистемы из-за политики, направленной на развитие возобновляемых источников энергии.  

Республиканцы критикуют ограничения на добычу нефти и газа, введенные при Байдене, включая запреты на разработку месторождений в заповедных зонах. Бургум подписал указы, которые должны смягчить регулирование отрасли и увеличить объемы бурения.  

Пока причины европейского блэкаута остаются неясными. Операторы электросетей исключают кибератаку, но расследование продолжается. В США же основной проблемой называют недостаточную надежность энергосистемы на фоне роста потребления и перехода на «зеленую» энергетику.  

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#сша #энергетика #блэкаут #электросети #даг бургум
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия строит новые железные дороги у границ с Финляндией, что беспокоит соседей
3
На когда-то спорном острове между Россией и Китаем стартовало строительство дороги
+
Стали известны характеристик чипсета OnePlus Nord 5
1
Xiaomi готовит премиальный смартфон Xiaomi 15S Pro с чипом XRing
+
После рейдов на майнинг-фермы энергопотребление в Кувейте упало на 55%
+
TCL представила доступный 85-дюймовый QLED-телевизор TCL Q5K с Google TV
+
ASUS представила игровой ПК TUF Gaming T500 с мощной начинкой и дизайном в стиле меха
3
Nics Tek анонсирует компактную игровую клавиатуру Hesper64 (100) с двойными клавишами
+
Garmin может добавить поддержку LTE в серию Fenix 8 и другие флагманские умные часы
+
MSI готовит к международному запуску доступный игровой монитор с 4K OLED и частотой 240 Гц
10
Intel анонсирует игровой комплект для процессоров Core Ultra и Core 14-го поколения
+
Появились первые обзоры премиальной ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC с испарительной камерой
+
АвтоВАЗ подтвердил возможность заказа автомобилей Lada в базовой комплектации по РРЦ
2
Глава Epic Games Тим Суини сообщил, что движок Unreal Engine 6 может появиться в ближайшие 2-3 года
7
Новая версия Anker Solix Solarbank 3 Pro предлагает увеличенную мощность и расширенные возможности
+
One UI 7 уменьшает автономность Samsung Galaxy S24 и Fold 6
1
Вышла OpenBSD 7.7 с улучшенной гибернацией и поддержкой свежих процессоров AMD и Intel
+
Oppo Reno 14 на Dimensity 8400 до 62 % быстрее своего предшественника в тесте Geekbench
+
Half-Life 3 активно тестируется - сообщает инсайдер Тайлер МакВикер
+
AMD Ryzen AI 3000 Strix Point заменят Ryzen 8000G
+

Популярные статьи

"Мастер", "Чокнутые", "Чёрный чемодан – двойная игра": краткий обзор новых фильмов (субъективно)
2
Американский танк M6 - тяжеловес, опередивший время
11
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
13
Технологический рывок «Байкал Электроникс» - когда появятся на 100% отечественные процессоры
5
Крым — ключ к переговорам. Тонкости понятий де-юре и де-факто в российско-украинском противостоянии
106
РФ укрепит политическую связь с КНДР и построит автомобильный мост протяженностью 830 метров
3
Обзор наушников uRage SoundZ 330 Gaming
9
Как азиатские страны начинают доминировать в космической отрасли
2
Переделываю обычную USB мышь в Type-C с наглядной схемой и фотографиями
4
Как Microsoft прячет проблемы Xbox за красивыми цифрами в финансовом отчете (итоги 2025)
+

Сейчас обсуждают

corsi
08:16
Как эти защеканы Крым собираются военным путем вернуть?
FT: США должны признать Крым российским для обеспечения надёжного мирного соглашения
Владимир
07:57
Зато прибавляет возможность устройства на работу. Без бумашки ты какашка, есть такая фраза. Без вышки тебя не возьмут на высокооплачиваемые должности и будешь ты вечно пиццей и бургерами торговать.
Миллиардер Марк Цукерберг заявил, что «высшее образование не готовит людей к трудовой жизни»
EXPrompt
07:49
Даром она не нужна.. все что выше 250ватт тдп уже по сути пооблемная вещь в использовании..
Японские магазины мешают туристам покупать видеокарты GeForce RTX 5090 и RTX 5080
3wd
07:46
Я тоже скучаю по gnome 2) Но я заметил, что сейчас новые пользователи лет ~20 обычно не имеют большого опыта работы в какой-либо ос (видимо это связано с тем, что сейчас мобилки куда популярнее у моло...
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
john wang
07:40
Для того что а)всякие сессионки давно уже такие и больше фпсы выдают даже на среднебюджетных картах, б)Куртка дегенератор кадров кому принес на лопате в этом году? В том же киберпранке в 4к если не ст...
MSI готовит к международному запуску доступный игровой монитор с 4K OLED и частотой 240 Гц
EXPrompt
07:39
У европы оружия на неделю войны с рф или на 3 недели войны к примеру с ливией. Кто куда пойдет? Это не учитывавя ядерки которая у рф есть примерно 6500штук, в европее всего 600 боеголовок на всех, и т...
The Telegraph: Россия обыграла Запад в кампании на истощение
john wang
07:33
Затем же зачем фуллхд на 15 дюймов, там ppi как бы почти одинаковый. У меня гнусмас 4к олед моник 32" и их же ноут 16" с олед экраном 2к. Так вот у второго картинка ощутимо лучше если смотреть не чере...
MSI готовит к международному запуску доступный игровой монитор с 4K OLED и частотой 240 Гц
Kaabar
07:25
А потом, ой, вы не хотели перейти на виндоус 12, теперь вы не можете войти в свой компьютер после обновления. Для восстановления доступа просмотрите рекламу
Microsoft больше не нужны пароли
EXPrompt
07:22
Дело чести РФ, сделать так чтобы десятилетиями хохлы платили нам репарации за курск, за попадания в мост и за гибель наших граждан, а поджигатели войны из США списывали убытки. Этих из невменяемых тол...
Трамп объяснил, зачем США предложили Украине сделку по редкоземельным металлам
ark-bak
07:15
Медленно, но уверенно, он просит чтобы к нему прилетело яо.
Зеленский предложил США направить $30 млрд на военную помощь Украине через совместный фонд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем