Власти США предупредили о риске масштабных отключений электроэнергии этим летом. Глава Национального совета по энергетике связал угрозу с политикой предыдущей администрации.

Американские власти допускают, что этим летом страна может столкнуться с масштабными отключениями электроэнергии. Глава МВД и Национального совета по энергетике Даг Бургум связал возможные проблемы с энергосистемой с политикой администрации Джо Байдена.

Даг Бургум в интервью Fox News заявил, что США рискуют повторить сценарий недавнего блэкаута в Западной Европе. В конце апреля отключения электричества затронули Испанию, Португалию, Бельгию и Андорру, вызвав сбои в работе транспорта, аэропортов и банков.

«Мы видели, что произошло в Испании. Это может случиться в Америке уже этим летом», — сказал Бургум. Он обвинил предыдущую администрацию в ослаблении энергосистемы из-за политики, направленной на развитие возобновляемых источников энергии.

Республиканцы критикуют ограничения на добычу нефти и газа, введенные при Байдене, включая запреты на разработку месторождений в заповедных зонах. Бургум подписал указы, которые должны смягчить регулирование отрасли и увеличить объемы бурения.

Пока причины европейского блэкаута остаются неясными. Операторы электросетей исключают кибератаку, но расследование продолжается. В США же основной проблемой называют недостаточную надежность энергосистемы на фоне роста потребления и перехода на «зеленую» энергетику.