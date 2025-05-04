После резких заявлений Трампа о союзниках по НАТО, Европа решила сократить зависимость от американских F-35. Уже к 2035 году планируется создать конкурентный истребитель шестого поколения.

На фоне растущей напряженности в трансатлантических отношениях Европа всерьез задумалась о создании собственного истребителя нового поколения. Как пишет Newsweek, последние заявления Дональда Трампа, критикующего европейских союзников по НАТО за "недостаточные" расходы на оборону, стали последней каплей для европейских лидеров.



"Когда президент США публично ставит под сомнение обязательства перед союзниками, это заставляет задуматься о будущем военного сотрудничества", - отмечает высокопоставленный европейский чиновник, пожелавший остаться неназванным. Особую тревогу вызывает судьба контрактов на поставку F-35 - флагманских истребителей Пентагона, которые многие европейские страны рассматривали как основу своих ВВС.



В этих условиях проект GCAP - совместная разработка Великобритании, Италии и Японии - приобретает особое значение. Три страны уже договорились создать к 2035 году истребитель шестого поколения, который по технологиям должен превзойти даже F-35. По предварительным данным, его радар будет обрабатывать в 10 тысяч раз больше данных, чем современные системы.



"Это не просто технический проект - это вопрос стратегической автономии", - подчеркивает бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. По его словам, после переизбрания Трампа интерес к совместным европейским оборонным программам резко вырос.



Пока Германия осторожничает - министр обороны Борис Писториус недавно заявил, что альтернативы F-35 пока нет. Но другие страны, похоже, готовы сделать ставку на независимость от американских поставок. Штаб-квартиру нового проекта разместят в Великобритании, а ключевые позиции займут представители Японии и Италии.



Эксперты отмечают, что даже если GCAP столкнется с трудностями, сама тенденция очевидна: Европа больше не хочет зависеть от "прихотей Вашингтона" в вопросах собственной безопасности. И готова инвестировать миллиарды, чтобы эту зависимость преодолеть.