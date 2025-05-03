В MIT разработали сверхпроводящую схему с квартонным соединителем, которая усиливает взаимодействие света и материи. Это может ускорить квантовые операции в 10 раз.

Квантовые компьютеры сталкиваются с проблемой скорости — кубиты теряют когерентность быстрее, чем успевают выполнить вычисления. Новая разработка MIT может изменить эту ситуацию.

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) представили сверхпроводящую схему с квартонным соединителем. Этот компонент усиливает взаимодействие между фотонами и кубитами, что критически важно для квантовых вычислений.

Квартонный соединитель создает нелинейную связь — явление, при котором система ведет себя сложнее, чем простая сумма ее частей. Чем сильнее эта связь, тем быстрее работает квантовый компьютер. «Если увеличить силу взаимодействия, можно ускорить обработку информации», — объясняет один из исследователей.

Для проверки технологии команда собрала чип с двумя кубитами. Один хранил квантовую информацию, другой работал как резонатор. Микроволновые фотоны передавали данные между ними. Эксперимент показал, что новая схема усиливает связь света и материи в 10 раз по сравнению с предыдущими решениями.

Разработка MIT не решает всех проблем квантовых технологий. И следующий шаг — интеграция квартонного соединителя в более сложные системы.