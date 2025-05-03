Так же будут предложены пробные версии профессиональных программ

Компания Intel запустила специальное предложение для геймеров — весенний игровой комплект, доступный при покупке процессоров Core Ultra и 14-го поколения. Главными бонусами стали две популярные игры и дополнительные программные продукты.

Покупателям процессоров Intel предлагается две AAA-игры: Dying Light: The Beast — последнее дополнение к культовой серии, и стратегию Civilization VII. Обе игры оптимизированы для работы на процессорах Intel, включая линейки Arrow Lake и Meteor Lake, а также настольные и мобильные чипы 14-го поколения.

Intel уделила особое внимание сотрудничеству с разработчиками Dying Light: The Beast и игра получила специальные оптимизации для процессоров Intel, став первой в серии программных продуктов с полной поддержкой технологии XeSS 2:

XeSS Super Resolution (XeSS-SR),

XeSS Frame Generation (XeSS-FG),

Xe Low Latency (XeLL).

Помимо игр, комплект содержит расширенные пробные версии профессиональных программ:

XSplit Broadcaster,

MAGIX Vegas Pro,

Canvid.

Акция действует с 24 апреля по 31 июля 2025 года у участвующих в акции продавцов. Ключи для Civilization VII доступны сразу, а Dying Light: The Beast геймеры получат после летнего релиза игры.