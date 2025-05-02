Администрация Трампа представила бюджетный план, предусматривающий значительное сокращение расходов на международные организации и научные проекты. Предложения включают уменьшение взносов в ООН и подготовку к выводу МКС из эксплуатации.

Новый бюджетный план администрации Трампа предполагает радикальное перераспределение государственных расходов. Документ предусматривает сокращение финансирования ряда международных и научных программ, которые, по мнению Белого дома, не соответствуют национальным интересам.

Бюджетная инициатива на 2026 финансовый год включает приостановку большинства взносов в структуры ООН. Под сокращение попадают как обязательные, так и добровольные платежи в регулярный бюджет организации, а также специализированные учреждения типа ВОЗ и ЮНЕСКО. Общая сумма сокращений составит $1,6 млрд.

Особое внимание в документе уделено миротворческим операциям. Администрация называет их неэффективными и слишком дорогими, ссылаясь на случаи злоупотреблений среди персонала миссий. Вашингтон намерен полностью прекратить финансирование этих программ.

Значительные изменения коснутся космической отрасли. План предусматривает:

постепенное сокращение деятельности на МКС с полным выводом станции к 2030 году,

снижение финансирования орбитальной станции на $508 миллионов,

прекращение разработки миссии по доставке марсианского грунта,

переориентацию на коммерческие космические платформы и пилотируемые программы.

Отдельным пунктом выделено сокращение на 3,5 миллиарда долларов программ по переселению мигрантов. В администрации считают, что эти средства способствовали нелегальной миграции.

Предложенные изменения отражают стратегический курс администрации на приоритетное финансирование национальных проектов и сокращение международных обязательств. Реализация этих планов потребует одобрения Конгресса США, где они могут встретить сопротивление.