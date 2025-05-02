Новый бюджетный план администрации Трампа предполагает радикальное перераспределение государственных расходов. Документ предусматривает сокращение финансирования ряда международных и научных программ, которые, по мнению Белого дома, не соответствуют национальным интересам.
Бюджетная инициатива на 2026 финансовый год включает приостановку большинства взносов в структуры ООН. Под сокращение попадают как обязательные, так и добровольные платежи в регулярный бюджет организации, а также специализированные учреждения типа ВОЗ и ЮНЕСКО. Общая сумма сокращений составит $1,6 млрд.
Особое внимание в документе уделено миротворческим операциям. Администрация называет их неэффективными и слишком дорогими, ссылаясь на случаи злоупотреблений среди персонала миссий. Вашингтон намерен полностью прекратить финансирование этих программ.
Значительные изменения коснутся космической отрасли. План предусматривает:
- постепенное сокращение деятельности на МКС с полным выводом станции к 2030 году,
- снижение финансирования орбитальной станции на $508 миллионов,
- прекращение разработки миссии по доставке марсианского грунта,
- переориентацию на коммерческие космические платформы и пилотируемые программы.
Отдельным пунктом выделено сокращение на 3,5 миллиарда долларов программ по переселению мигрантов. В администрации считают, что эти средства способствовали нелегальной миграции.
Предложенные изменения отражают стратегический курс администрации на приоритетное финансирование национальных проектов и сокращение международных обязательств. Реализация этих планов потребует одобрения Конгресса США, где они могут встретить сопротивление.