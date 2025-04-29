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Китай создает плавающую ракетную платформу для ударов по береговым целям
Но не с нуля, а адаптирует существующую десантную машину ZTD-05

Стало известно, что Китайская Народно-освободительная армия решила модернизировать десантную машину ZTD-05, превратив ее в носитель противотанковых ракет HJ-10. Вместо стандартного вооружения машина теперь оснащается двумя шестизарядными пусковыми контейнерами, что позволяет вести залповый огонь двенадцатью ракетами.  

ZTD-05 изначально создавалась для высадки на побережье, но теперь ее роль расширяется. Благодаря высокой скорости на воде (до 45 км/ч) и усиленной броне, она может быстро приближаться к вражеским позициям, выпускать ракеты и отступать. В отличие от западных аналогов, где обычно ставят 4–8 ракет, китайская система рассчитана на массированный удар.  

Ракеты HJ-10 оснащены тандемной боевой частью, способной пробивать динамическую защиту танков. Дальность поражения — до 10 км, а система наведения «выстрелил и забыл» позволяет атаковать цели без повторного наведения. В сочетании с разведкой дронов и РЛС это делает платформу опасной для береговой обороны.  

Использование ZTD-05 вместо менее защищенного ZBD-04A указывает на стремление Китая к более живучим системам в условиях ближнего боя. Возможное применение — операции по захвату островов, где сочетание мобильности и огневой мощи критически важно.

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#китай #ноак #противотанковые ракеты #амфибия #hj-10 #ztd-05 #прибрежные операции #ракетная платформа
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