Но не с нуля, а адаптирует существующую десантную машину ZTD-05

Стало известно, что Китайская Народно-освободительная армия решила модернизировать десантную машину ZTD-05, превратив ее в носитель противотанковых ракет HJ-10. Вместо стандартного вооружения машина теперь оснащается двумя шестизарядными пусковыми контейнерами, что позволяет вести залповый огонь двенадцатью ракетами.

ZTD-05 изначально создавалась для высадки на побережье, но теперь ее роль расширяется. Благодаря высокой скорости на воде (до 45 км/ч) и усиленной броне, она может быстро приближаться к вражеским позициям, выпускать ракеты и отступать. В отличие от западных аналогов, где обычно ставят 4–8 ракет, китайская система рассчитана на массированный удар.

Ракеты HJ-10 оснащены тандемной боевой частью, способной пробивать динамическую защиту танков. Дальность поражения — до 10 км, а система наведения «выстрелил и забыл» позволяет атаковать цели без повторного наведения. В сочетании с разведкой дронов и РЛС это делает платформу опасной для береговой обороны.

Использование ZTD-05 вместо менее защищенного ZBD-04A указывает на стремление Китая к более живучим системам в условиях ближнего боя. Возможное применение — операции по захвату островов, где сочетание мобильности и огневой мощи критически важно.