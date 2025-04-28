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Ученые прогнозируют массовое появление комаров в Центральной России уже в середине мая

Биолог Марьинский спрогнозировал сроки нашествие комаров в Центральной России. Мягкая зима могла способствовать увеличению популяции этих насекомых.
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Специалисты ожидают появления первых комаров в столичном регионе в середине мая. Вадим Марьинский, научный сотрудник биологического факультета МГУ, отмечает, что сроки вылета насекомых могут сдвинуться при сохранении прохладной погоды.

Мягкие зимние условия, по мнению эксперта, создали благоприятные условия для перезимовки самок комаров и их яиц. Это может привести к увеличению численности популяции по сравнению с обычными годами. Однако пока в Центральной России массового появления кровососущих насекомых не наблюдается.

В южных регионах страны процесс развития комаров уже начался - личинки успели превратиться во взрослых особей. В центральных областях, включая Московский регион, этот процесс начнется позже. Постепенное потепление будет способствовать продвижению комаров с юга на север.

Точные сроки появления насекомых зависят от погодных условий в ближайшие недели. Если май окажется холодным, массовый вылет комаров может отложиться до конца месяца или даже начала июня. В любом случае, специалисты советуют заранее подготовиться к сезону кровососущих насекомых.

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Теги

москва прогноз комары сезон насекомых центральная россия
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