Силуанов назвал сроки полномасштабного запуска цифрового рубля. Пилотные проекты с использованием новой формы валюты уже показали свою эффективность.

Российские власти планируют перевести экономику на цифровой рубль в 2026 году. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, отметив успешное завершение тестовых транзакций с использованием новой формы национальной валюты.

Эксперименты с цифровым рублем начались в 2023 году по инициативе Центробанка. За это время финансовые власти провели несколько бюджетных операций, включая перечисления средств в цифровой форме. По словам Силуанова, испытания подтвердили надежность технологии и ее преимущества перед традиционными платежными инструментами.

Главные достоинства цифрового рубля включают повышенную безопасность и возможность контроля целевого использования средств. Министр подчеркнул, что такая форма денег гарантирует сохранность средств и обеспечивает "100-процентную надежность".

Однако полномасштабный переход отложен до 2026 года. Как пояснила заместитель председателя ЦБ Зульфия Кахруманова, банковской системе требуется время для адаптации. Среди основных сложностей – необходимость технологической модернизации кредитных организаций и замена иностранного программного обеспечения.

Законодательная база для цифрового рубля также требует доработки. Парламентариям предстоит урегулировать вопросы налогообложения, защиты прав потребителей и противодействия возможным финансовым злоупотреблениям с использованием новой технологии.

Несмотря на технические сложности, власти рассматривают цифровой рубль как стратегический проект. Его внедрение должно укрепить финансовый суверенитет России и создать альтернативу международным платежным системам. Окончательное решение о сроках перехода будет принято по итогам дополнительных испытаний в 2025 году.