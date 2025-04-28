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NVIDIA работает над видеокартами линейки GeForce RTX 50 SUPER с увеличенным объемом видеопамяти
NVIDIA, судя по всему, готовит обновленную линейку видеокарт RTX 50 SUPER. Новые модели получат увеличенный объем памяти — до 24 ГБ для флагманской RTX 5080 SUPER.

Информация о предстоящем выпуске видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER появилась на специализированных форумах. Судя по утечкам, компания готовит как минимум две модели: RTX 5080 SUPER с 24 ГБ памяти и RTX 5070 SUPER с 18 ГБ. Это на 50% больше, чем у обычных версий этих видеокарт.

Новые графические ускорители будут использовать память GDDR7 с модулями по 3 ГБ. Такой же тип памяти применяется в мобильной версии RTX 5090. Однако существенного прироста производительности по сравнению с базовыми моделями ожидать не стоит — основной акцент сделан именно на увеличение объема видеопамяти.

Проблемы с доступностью обычных версий RTX 50 могут подтолкнуть NVIDIA к более активному продвижению линейки SUPER. Компании важно обеспечить стабильные поставки новых моделей, особенно учитывая слабую конкуренцию в сегменте топовых видеокарт. Однако на конечную цену повлияют внешние факторы — торговые пошлины и общий рост стоимости комплектующих.

24 ГБ памяти RTX 5080 SUPER избыточны для большинства игр, но могут пригодиться в задачах, связанных с искусственным интеллектом и профессиональными приложениями. RTX 5070 SUPER с 18 ГБ выглядит более сбалансированным решением для игр в 2K и 4K разрешениях.

Официальный анонс новых видеокарт ожидается не раньше Computex 2025. Традиционно NVIDIA представляет обновленные линейки SUPER примерно через год после выхода базовых моделей.

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#nvidia #видеокарты #rtx 50 #gddr7 #чипсеты #super #игровые gpu
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