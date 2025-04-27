Индийский военно-морской флот провел учебные пуски сверхзвуковых ракет BrahMos в Аравийском море. Испытания прошли на фоне обострения отношений с Пакистаном после случая в Кашмире.

Индийские военные корабли выполнили учебные пуски сверхзвуковых ракет BrahMos в Аравийском море. Испытания продемонстрировали способность флота наносить высокоточные удары на большие расстояния.

Ракеты BrahMos — результат совместной разработки России и Индии. В марте 2023 года сообщалось о модернизации этих ракет, увеличившей их дальность с 290 до 450 километров. Последние испытания подтвердили боеготовность индийского флота.

Одновременно с ракетными пусками индийский эсминец "Сурат" провел стрельбы зенитными ракетами индо-израильского производства. Эти учения стали частью комплексной проверки боеспособности военно-морских сил.

Пакистан в ответ объявил о планах собственных ракетных испытаний в Аравийском море. Вдоль линии контроля в Кашмире продолжаются локальные перестрелки, хотя информация о жертвах не поступала.

Напряженность между странами возросла после теракта в Пахалгаме 22 апреля, унесшего жизни 26 человек. Несмотря на заявления пакистанского премьера о готовности к расследованию, обе стороны продолжают демонстрировать военную мощь.

Испытания BrahMos подчеркивают растущие ракетные возможности Индии. Эти сверхзвуковые ракеты, способные нести ядерные боеголовки, становятся ключевым элементом индийской системы сдерживания.