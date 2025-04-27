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Завершены испытания полностью россйиского авиалайнера SJ-100 с двигателем ПД-8
Россия обошла в авиастроении Китай и готовит лайнер к серийному производству в 2026 году.

Российская авиационная отрасль достигла важного рубежа — завершены испытания полностью отечественного пассажирского самолета SJ-100 с двигателем ПД-8. Этот проект стал первым за последние десятилетия примером создания современного авиалайнера без иностранных комплектующих.  

Самолет, изначально разрабатывавшийся как SSJ-100 с западными компонентами, претерпел значительные изменения. Полное импортозамещение превратило его в новую машину, потребовавшую повторных испытаний и сертификации. Особое значение имеет создание российского авиадвигателя ПД-8 — технологически сложного агрегата, который немногие страны способны производить самостоятельно.  

Испытания проводились поэтапно: сначала новый двигатель тестировали на старом планере, затем обновленный корпус проверяли с прежней силовой установкой. Только в апреле состоялся первый полет полностью российской версии самолета.  

Исторический контекст этого достижения особенно важен. После распада СССР российская авиапромышленность потеряла ключевые производственные цепочки, разбросанные по разным республикам. В 1990-х объем пассажирских перевозок сократился в четыре раза, многие предприятия закрылись.  

Возрождение отрасли началось в 2000-х с проекта SSJ-100, который изначально создавался в кооперации с западными партнерами. Этот опыт позволил России освоить современные технологии, включая полностью цифровое проектирование. Однако зависимость от иностранных поставщиков, их завышенные цены и проблемы с качеством компонентов подтолкнули к решению о полном импортозамещении.  

Сейчас российская авиапромышленность готовится к серийному производству SJ-100, которое должно начаться в 2026 году. Параллельно идет работа над полностью отечественной версией среднемагистрального лайнера МС-21.  

Это имеет стратегическое значение. Во-первых, Россия доказала способность создавать современные пассажирские самолеты без внешней помощи. Во-вторых, страна сократила технологическое отставание от Boeing и Airbus. В-третьих, появилась основа для восстановления собственного авиапарка — задача, которая будет определять развитие отрасли на ближайшее десятилетие.  

Успех SJ-100 особенно заметен на фоне трудностей других стран. Даже Китай, несмотря на значительные инвестиции в авиастроение, пока не смог создать полностью самостоятельный проект сопоставимого уровня. Российский опыт показывает, что возрождение высокотехнологичных отраслей возможно даже после глубокого кризиса, но требует системных усилий и долгосрочных инвестиций.  

С запуском серийного производства SJ-100 российская авиационная отрасль выходит на новый этап развития. Успешная реализация этого проекта открывает перед страной перспективу не только обновления парка отечественных авиакомпаний, но и выхода на международный рынок. Накопленный опыт и созданная технологическая база позволяют России уверенно смотреть в будущее, где отечественные авиалайнеры смогут занять достойное место среди продукции ведущих мировых производителей.

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#россия #импортозамещение #гражданская авиация #авиастроение #sj-100 #пд-8
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