Технология работает через низкоорбитальные спутники и обеспечивает стабильную связь даже в зонах, где нет покрытия наземных сетей.

По данным Science and Technology Daily, команда разработчиков интеллектуальных транспортных средств Galaxy Aerospace и Гонконгского института прикладных наук и технологий (ASTRI) недавно успешно проверила систему автономного вождения, впервые применив в Гонконге низкоорбитальный спутниковый интернет.

Испытания показали, что спутниковая связь может передавать данные для беспилотников даже там, где нет покрытия мобильных сетей. В тесте использовали спутниковый терминал Galaxy Aerospace, подключенный к облачной платформе ASTRI. Система работала через группировку спутников «Маленькая паутина», обеспечивая задержку сигнала менее 100 миллисекунд — этого достаточно для управления автономным транспортом.

Гонконг с его гористой местностью и множеством островов — идеальное место для проверки такой технологии. В январе 2025 года Galaxy Aerospace развернула в регионе демонстрационную станцию спутниковой связи и провела серию тестов с местными компаниями.

Во время эксперимента облачная система корректировала маршрут автомобиля в реальном времени, например, при дорожных работах или изменении трафика. Три спутника обеспечивали стабильное покрытие на протяжении всего теста.

Этот опыт открывает возможности для внедрения автономного транспорта в регионах со слабой инфраструктурой связи. В ASTRI отметили, что технология может ускорить развитие беспилотных систем в Гонконге и других городах со сложным рельефом.