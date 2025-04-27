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The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered тормозит даже на мощных ПК
Аналитики Digital Foundry выявили серьезные проблемы с оптимизацией в The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered. Даже на топовом железе игра зависает, а отключение продвинутых графических функций почти не помогает.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, к сожалению, начала разочаровывать игроков. Эксперты Digital Foundry провели тесты и подтвердили: даже на мощных ПК игра регулярно тормозит. Проблемы не исчезают после снижения настроек или отключения ресурсоемких функций вроде трассировки лучей.   

Оригинальная Oblivion в 2006 году тоже требовала солидных мощностей, но ремастеру не удалось исправить старые недочеты. Высокодетализированные текстуры и улучшенное освещение теряются на фоне постоянных фризов. В Digital Foundry назвали этот ремастер одним из самых неоптимизированных проектов за последние годы.  

На ПК с RTX 5090 и Ryzen 7 9800X3D игра едва держит 60 FPS в 1080p с DLSS. Без него ситуация еще хуже. Даже последний патч, убравший DLSS и FSR в версии для PC Game Pass, не решил проблему.  

Несмотря на технические недостатки, Oblivion Remastered собрала больше 4 миллионов игроков (подробнее об этом можно узнать здесь). В Steam пиковый онлайн превысил 170 тысяч человек — рекорд для серии The Elder Scrolls. Пока фанаты терпят лаги, разработчикам придется срочно выпускать исправления.

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#производительность #the elder scrolls #оптимизация #pc #ремастер #digital foundry #oblivion
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Мятный Леденец
12:16
у всех мужчин есть,у кого нет тот не может быть мужчиной,он что кастрированный?
Тестируем RTX 3080 в The Last of Us Part II с последними патчами и без спойлеров
Мятный Леденец
12:08
это он свой диагноз шизифреника рекламирует
Тестируем RTX 3080 в The Last of Us Part II с последними патчами и без спойлеров
Мятный Леденец
12:05
я не понимаю на что может пенсионер 5к платить за электричество, это как-то подозрительно, что больше похоже на враньё
Тестируем RTX 3080 в The Last of Us Part II с последними патчами и без спойлеров
Chihonya
12:04
у него ее и нет, писи то, отваливаться нечему, только кратер для ослика)
Тестируем RTX 3080 в The Last of Us Part II с последними патчами и без спойлеров
Chihonya
11:58
Ты с осликом любишься с утра и до вечера, какие игры, шишун, у тебя только анальные игры, да и еще успешный багатей от счетов за свет прокис, нищий еблан)))
Тестируем RTX 3080 в The Last of Us Part II с последними патчами и без спойлеров
Мятный Леденец
11:54
если ты будешь 24/7 в игры, у тебя пися отвалится и ты облысеешь, плюсом ты жирная свинья, при таком образе жизни.а кто тебя кормит? "пол пенсии за свет уходит" это чем ты там занимаешься?
Тестируем RTX 3080 в The Last of Us Part II с последними патчами и без спойлеров
KAA
11:50
Так речь шла не о топовом процессоре, а именно о топовой сборке. Или вы хотите взять топовую видюху, хорошую память, диски и т.п., а на процессоре сэкономите 15 тыс7
Почему нет разницы между процессорами AMD и Intel, а геймерам нет смысла покупать дорогой камень
Мятный Леденец
11:47
платить 5k за свет, при газе.ты там что самогон гонишь на электрической плитке каждый день или у тебя личный вибратор в попе застрял и не выключается?
Тестируем RTX 3080 в The Last of Us Part II с последними патчами и без спойлеров
Мятный Леденец
11:42
не подрочить, не поиграть вот жизнь весёлая у тебя и голых женщин ты только на картинке видел
Тестируем RTX 3080 в The Last of Us Part II с последними патчами и без спойлеров
Мятный Леденец
11:40
он не может ни то, ни другое, первое не может по состоянию здоровья, второе по причине тупости, - что бы в игры играть думающий мозг нужен, а у него этого органа не наблюдается
Тестируем RTX 3080 в The Last of Us Part II с последними патчами и без спойлеров
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