Аналитики Digital Foundry выявили серьезные проблемы с оптимизацией в The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered. Даже на топовом железе игра зависает, а отключение продвинутых графических функций почти не помогает.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, к сожалению, начала разочаровывать игроков. Эксперты Digital Foundry провели тесты и подтвердили: даже на мощных ПК игра регулярно тормозит. Проблемы не исчезают после снижения настроек или отключения ресурсоемких функций вроде трассировки лучей.

Оригинальная Oblivion в 2006 году тоже требовала солидных мощностей, но ремастеру не удалось исправить старые недочеты. Высокодетализированные текстуры и улучшенное освещение теряются на фоне постоянных фризов. В Digital Foundry назвали этот ремастер одним из самых неоптимизированных проектов за последние годы.

На ПК с RTX 5090 и Ryzen 7 9800X3D игра едва держит 60 FPS в 1080p с DLSS. Без него ситуация еще хуже. Даже последний патч, убравший DLSS и FSR в версии для PC Game Pass, не решил проблему.

Несмотря на технические недостатки, Oblivion Remastered собрала больше 4 миллионов игроков (подробнее об этом можно узнать здесь). В Steam пиковый онлайн превысил 170 тысяч человек — рекорд для серии The Elder Scrolls. Пока фанаты терпят лаги, разработчикам придется срочно выпускать исправления.