Ремастер культовой RPG The Elder Scrolls IV: Oblivion привлек 4 миллиона игроков за первые четыре дня после релиза. Игра доступна в подписке Game Pass, что поспособствовало ее популярности.

Ремастер классической ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion продемонстрировал впечатляющие результаты сразу после выхода. За первые четыре дня с момента релиза 22 апреля проект собрал аудиторию в 4 миллиона игроков. Такой успех не стал неожиданностью – оригинальная версия 2006 года продала 3 миллиона копий за первый год, а нынешний релиз получил дополнительный импульс благодаря включению в каталог Game Pass.

Bethesda выбрала необычную маркетинговую стратегию. Компания хранила молчание вплоть до 21 апреля, объявив о презентации игры всего за день до релиза. Однако утечки информации появлялись еще с начала года, и некоторые инсайдеры точно предсказали апрельский выход ремастера. Это создало естественный ажиотаж среди поклонников серии без активного продвижения со стороны разработчика.

Техническая сторона проекта представляет особый интерес. Разработчики использовали гибридный подход: графика работает на Unreal Engine 5, а игровая логика сохранилась на оригинальном движке Gamebryo. Такое решение усложнило процесс моддинга – создателям модов теперь приходится работать с дополнительным слоем JSON-файлов, связывающим два движка. Несмотря на это, сообщество моддеров уже активно адаптирует контент – на Nexus Mods появились сотни модификаций.

Среди технических особенностей, с которыми столкнулись энтузиасты:

Новые системы LOD, полностью переработанные под Unreal Engine 5.

Необходимость работы с несколькими скриптовыми языками одновременно.

Проблемы с локализацией пользовательского контента.

Сложности интеграции традиционных плагинов с новой архитектурой.

Многие моддеры временно отложили работу над Skyrim, чтобы изучить возможности Oblivion Remastered. Опыт сообщества в расширении функциональности игр Bethesda позволяет ожидать появления масштабных модификаций, несмотря на технические сложности. История показывает, что фанаты серии The Elder Scrolls не раз находили решения для казалось бы непреодолимых проблем моддинга.