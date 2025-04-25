Стартап Slate представил электропикап с ценой от $20 000 после налоговых льгот, который может трансформироваться во внедорожник. Проект получил финансирование от Джеффа Безоса.

Американский стартап Slate представил прототип электрического пикапа, который при базовой цене в $28 000 ($20 000 с учетом налоговых льгот) может превращаться в пятиместный внедорожник или утилитарный автомобиль. Проект уже привлек более $100 млн инвестиций, включая средства от основателя Amazon Джеффа Безоса.

Конструкция Slate Truck построена по модульному принципу "скейтборд" с возможностью сотен вариантов кастомизации. Покупатели получат выбор между двумя батареями: на 52,7 кВт•ч (запас хода 241 км) и 84,3 кВт•ч (386 км). Задний электромотор развивает 201 л.с., грузоподъемность составляет 635 кг, а буксировочная способность – 453 кг. Зарядка от 20% до 80% занимает около 30 минут при использовании быстрых зарядных станций.

Чтобы достичь рекордно низкой цены, Slate пошел на радикальное упрощение. В базовой версии отсутствуют радио, информационно-развлекательная система и даже центральный экран. Водитель получает только цифровую приборную панель, физические стеклоподъемники и держатель для смартфона, который станет основным мультимедийным устройством. Все дополнительные опции, включая аудиосистему, колесные диски и цветные пленки, предлагаются как аксессуары.

Несмотря на спартанскую комплектацию, Slate обещает пятизвездочный уровень безопасности с системой экстренного торможения, камерой заднего вида и полным набором подушек безопасности. Производство планируют запустить в Индианаполисе к концу 2026 года с целевым объемом 150 000 автомобилей ежегодно.

Уникальная бизнес-модель Slate, сочетающая минималистичный базовый автомобиль с широкими возможностями кастомизации, станет испытанием для рынка. Если проект окажется успешным, он может изменить представления о том, каким должен быть доступный электромобиль.



