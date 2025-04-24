Предлагается перевести задолженность на карту "Халва" с рассрочкой до двух лет

Совкомбанк начал приглашать клиентов, у которых другие банки заблокировали кредитные карты. Финансовая организация предлагает перевести существующую задолженность на карту рассрочки "Халва" на особых условиях.

Программа позволяет оформить беспроцентную рассрочку сроком до 24 месяцев. Сумма долга делится на равные платежи без дополнительных процентов. Перевод задолженности происходит без комиссий, а сама карта "Халва" оформляется в день обращения.

Анна Камбулова, управляющий директор Совкомбанка, отметила, что банк поддерживает ответственное отношение к кредитам. По ее словам, предложение дает возможность сохранить доступ к заемным средствам даже после блокировки карт в других банках.

Инициатива появилась на фоне ужесточения политики российских банков в отношении кредитных карт. Некоторые финансовые организации, включая Уралсиб, Альфа-Банк и другие, стали блокировать клиентов, которые используют карты только в рамках беспроцентного периода, размещая заемные средства на депозитах. В таких случаях банки снижают лимиты до нуля и требуют погашения задолженности по стандартным ставкам. Подробнее об этом вы можете узнать в нашем предыдущем материале.