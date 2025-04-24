Nvidia анонсировала конструктор плагинов для своего ИИ-помощника G-Assist. Решение позволяет интегрировать различные языковые модели и стороннее программное обеспечение.

Nvidia представила инструмент для расширения функциональности своего ИИ-ассистента G-Assist. Новый конструктор плагинов позволяет разработчикам и пользователям адаптировать помощника под конкретные задачи, интегрируя его с различным программным обеспечением и языковыми моделями.





Система поддерживает создание плагинов через API с использованием JSON и Python. Это открывает возможности для подключения внешних сервисов — от стриминговых платформ до музыкальных приложений. Разработчики могут формировать наборы команд, которые G-Assist будет выполнять по текстовым или голосовым запросам.





Изначально задуманный как игровой ассистент, G-Assist теперь выходит за рамки гейминга. Плагины позволяют использовать его для решения широкого круга задач. В демонстрационных примерах показано, как система взаимодействует с Google Gemini для получения игровых советов и проверяет статус трансляций на Twitch.





Особенность G-Assist — локальное выполнение задач на GPU RTX без необходимости облачных вычислений. Это обеспечивает быстрый отклик и работу в офлайн-режиме. Nvidia опубликовала на GitHub документацию и шаблоны для создания плагинов, предложив сообществу участвовать в развитии экосистемы.





Компания рассматривает возможность включения пользовательских разработок в официальный репозиторий. Такой подход должен ускорить появление новых функций — от интеграции с профессиональным ПО до бытовых сценариев использования.





Проект остается экспериментальным, но уже демонстрирует гибкость в адаптации ИИ-технологий под разные сферы. Развитие инструментария для G-Assist может сделать его универсальным помощником, сочетающим игровые функции с повседневной практичностью.