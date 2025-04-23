Российский союз автостраховщиков подтвердил сроки внедрения системы автоматической проверки полисов ОСАГО. Камеры видеофиксации начнут работать в полном объеме с 2026 года.

Российский союз автостраховщиков планирует ввести постоянную систему проверки полисов ОСАГО через камеры видеофиксации к 2026 году. Первоначальный эксперимент с предупреждениями для водителей через портал госуслуг перенесли с 1 марта на 30 июня текущего года.

Глава РСА Евгений Уфимцев пояснил, что тестовый режим продлится около полугода. После этого система перейдет в штатный режим работы с возможностью выписывать штрафы за отсутствие страховки. Такие сроки соответствуют поручениям, озвученным на заседании президиума Госсовета 15 апреля.

Инициативу автоматического контроля поддержал глава Бурятии Алексей Цыденов. Техническая реализация проекта столкнулась с трудностями, что потребовало переноса сроков. В тестовом режиме система будет только информировать водителей об отсутствии полиса, не применяя санкций.

Уфимцев выразил надежду, что к 2026 году камеры смогут работать в полном объеме, выявляя и наказывая нарушителей. Это должно повысить дисциплину среди автовладельцев и сократить количество машин без обязательной страховки.