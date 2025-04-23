Блогер разработал браслет, стреляющий компакт-дисками со скоростью 53 км/ч.

Аэд Муса, известный своими необычными инженерными проектами, разработал носимый пусковой механизм для компакт-дисков. Устройство крепится на запястье и способно выпускать до пяти дисков в секунду со скоростью 53 километра в час.

В основе конструкции два маховика, вращающихся со скоростью 40 тысяч оборотов в минуту. Особенность решения – наклонное расположение маховиков, придающее дискам вращение для лучшей стабилизации в полете. Это повышает точность попадания, хотя создатель предупреждает – устройство предназначено только для стрельбы по фруктам и овощам.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Первоначальный пластиковый корпус, напечатанный на 3D-принтере, не выдержал нагрузок. Финальная версия выполнена из металла с использованием ЧПУ-станка. Проект вдохновлен игровым оружием из Far Cry 6, но получил уникальное исполнение в виде носимого устройства.

Муса подробно описал процесс создания в своем YouTube-канале, включая расчеты и физические принципы работы механизма. Хотя компакт-диски утратили своё первоначальное назначение, этот проект демонстрирует, как устаревшие технологии могут обрести новое применение в руках энтузиастов.