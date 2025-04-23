Крупнейшие китайские технологические компании заранее закупили графические процессоры NVIDIA H20 на сумму свыше 12 миллиардов долларов. Заказы поступили до введения американских экспортных ограничений в апреле 2024 года.

Как выяснилось, китайские технологические лидеры — Alibaba, Tencent и ByteDance — успели сделать масштабные закупки графических процессоров NVIDIA H20 до введения американских ограничений. Согласно данным Nikkei, совокупный объем заказов превысил 12 миллиардов долларов, при этом значительная часть чипов уже поступила в Китай до апрельских санкций.

Компании заранее подготовились к возможным ограничениям — еще в 2023 году они начали наращивать запасы ключевых компонентов для систем искусственного интеллекта. Три корпорации заказали около миллиона GPU H20. Параллельно Huawei увеличила производство собственных чипов Ascend A10C (подробнее об этом можно прочесть здесь), планируя выпустить до 750 тысяч единиц.

Однако не все заказанные чипы NVIDIA успели отправить в Китай до введения экспортных лицензий. Администрация США ужесточила контроль за поставками, вынуждая TSMC сотрудничать с Министерством торговли для выявления подозрительных заказов.

Китайские компании пытались обходить ограничения через зарубежные дочерние структуры. При этом Huawei ранее создала стратегический запас кристаллов для чипов Ascend 910C, закупленных до первых санкций 2020 года. Но эти решения уступают современным аналогам — они производятся по устаревшим технологиям без применения EUV-литографии.

Спрос на мощные GPU в Китае продолжает расти, несмотря на санкции. Локальные производители ускоряют разработку альтернатив, но пока зависимость от иностранных технологий сохраняется. Накопленные запасы позволят китайским компаниям поддерживать проекты в области ИИ в ближайшие месяцы, однако долгосрочные перспективы остаются неопределенными.