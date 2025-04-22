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Huawei начала поставки чипов Ascend 910C в ответ на ограничения США на экспорт процессоров NVIDIA
Китайский процессор Ascend 910C позиционируется как альтернатива запрещенным решениям.

Китайская компания Huawei приступила к поставкам нового процессора Ascend 910C, разработанного как ответ на ограничения США в области экспорта чипов. Решение появилось всего через несколько недель после того, как американские власти запретили поставки процессоров NVIDIA H20 на китайский рынок без специальной лицензии.

Новый чип Huawei представляет собой модернизированную версию процессора Ascend 910B. Инженеры компании объединили два кристалла 910B в одном корпусе, используя передовые методы интеграции. Такой подход позволил удвоить вычислительную мощность и объем памяти по сравнению с базовой моделью. По данным источников, близких к проекту, производительность 910C приближается к показателям флагманского чипа NVIDIA H100.

Процессор 910C предлагает улучшенную поддержку различных задач искусственного интеллекта, включая обучение моделей и выполнение выводов. Хотя архитектура чипа не является полностью новой, его характеристик достаточно для удовлетворения потребностей китайских компаний в условиях ограниченного доступа к западным технологиям.

Ситуация на рынке ускорила внедрение китайских аналогов. После апрельских ограничений на поставки NVIDIA H20 интерес к решениям Huawei со стороны местных разработчиков ИИ резко возрос. Компания начала принимать заказы на 910C еще в конце 2024 года, а первые поставки начались в начале 2025 года.

Производство чипов частично осуществляется китайской компанией SMIC с использованием 7-нанометрового техпроцесса. Однако, по некоторым данным, SMIC пока не может обеспечить необходимые объемы выпуска с оптимальными показателями эффективности. Huawei компенсирует это сотрудничеством с другими производителями, включая тайваньскую TSMC, которая производит часть компонентов для китайской компании Sophgo.

Ограничения США создали уникальные возможности для китайских разработчиков чипов. Помимо Huawei, на освободившуюся нишу претендуют такие компании, как Moore Threads и Iluvatar CoreX. Ранее они не могли конкурировать с NVIDIA, долгое время доминировавшей на рынке процессоров для ИИ.

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#nvidia #китай #искусственный интеллект #huawei #чипы #ии #торговые ограничения
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