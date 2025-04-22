Американские регуляторы требуют принудительного разделения Google после признания компании монополистом. В список возможных мер входит продажа браузера Chrome и операционной системы Android.

Правительство США усиливает давление на Google, требуя структурных изменений в работе корпорации. После судебного решения о монопольном положении компании власти предлагают радикальные меры – вплоть до продажи ключевых активов. Первым под удар может попасть браузер Chrome, затем – мобильная платформа Android.

Юристы Минюста считают, что отделение Chrome создаст более равные условия для конкурентов. Они также хотят запретить практику оплаты за предустановку поисковика Google. Если эти меры не сработают, следующим шагом станет требование продать Android.

Google не согласен с доводами регуляторов, указывая на качество своих сервисов как главную причину популярности. Ранее компания уже выплатила крупные суммы производителям устройств за интеграцию поиска. Суд округа Колумбия в прошлом году подтвердил монопольное положение Google, поддержав позицию американских властей.