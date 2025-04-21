Intel ищет специалиста для работы с памятью GDDR7 в своих видеокартах. Судя по всему, технология появится в GPU следующего поколения, возможно, в линейке Celestial.

Intel постепенно наращивает активность в сегменте дискретных видеокарт. После выхода линейки Battlemage компания начала поиск инженера, который займется интеграцией памяти GDDR7 в будущие GPU Arc. Это указывает на то, что следующий шаг в развитии графических процессоров Intel уже в работе.

Пока Battlemage использует GDDR6, но в объявлении о вакансии упоминается именно GDDR7. Скорее всего, новую память получат видеокарты поколения Celestial, которые выйдут после Battlemage. В то же время Intel продолжает дорабатывать текущую линейку, включая модель BMG-G31.

Рынок настольных GPU давно контролируют NVIDIA и AMD, но Intel явно не собирается сдаваться. Компания постепенно усиливает позиции, и переход на GDDR7 может стать важным шагом в этом направлении. Пока неизвестно, когда именно появится Celestial, но работа над новой памятью, по-видимому, или в планах компании, либо уже идет.