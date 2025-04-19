В 2025 году российская экономика может вырасти на 1,5% при условии смягчения денежно-кредитной политики. Однако высокие инфляционные ожидания создают риски для этого оптимистичного сценария.

Российская экономика в 2025 году сталкивается с важными вызовами и возможностями. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» представило макропрогноз, в котором описаны вероятные сценарии роста и ключевые факторы, влияющие на экономическую ситуацию в стране.

По данным «Эксперт РА», в 2025 году российская экономика может вырасти на 1,5%. Это возможно, если Банк России начнет снижать ключевую процентную ставку. К весне текущего года экономика достигла точки перегиба: темпы роста замедлились, а кредитная активность снизилась. Перегрев экономики постепенно спадает, что создает предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики.

На внешнеэкономическую ситуацию влияют глобальные факторы, такие как риски торговых войн и проблемы в экономике еврозоны и Китая. Эти обстоятельства могут негативно сказаться на устойчивости бюджетной и денежно-кредитной политики в ключевых экономиках мира. В условиях увеличения военных расходов возникает риск новой волны инфляции.

Несмотря на это, прогнозируется, что инфляция в России может замедлиться до 6,5% к концу года. Это более оптимистично, чем ожидания Центрального банка. Ожидается резкое снижение инфляции в апреле и мае, однако этот процесс может временно замедлиться из-за повышения тарифов.

Центральный банк будет определять свою политику в зависимости от того, насколько успешно он сможет охладить экономику и предотвратить рецессию. Эксперты выделяют два основных сценария. Первый сценарий предполагает «мягкую посадку» экономики, при которой ключевая ставка к концу года составит 18–19%. В этом случае инфляция вернется к целевым показателям, что позволит установить ставку на уровне не ниже 10% к началу 2027 года.

Второй сценарий предполагает более серьезное замедление экономики. В этом случае ключевая ставка может снизиться до 16%, а инфляция останется на уровне 6%. Тем не менее, сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания могут помешать этому процессу.

Эксперты также отмечают, что бюджетная ситуация в стране останется стабильной благодаря господдержке. В обоих сценариях секторы, связанные с бюджетным финансированием, останутся защищенными от спада.

Изменения в экономической политике стали ответом на внутренние и внешние вызовы, включая рост инфляционных ожиданий. Банк России повысил ключевую ставку до рекордных значений, чтобы сбалансировать спады и перегревы экономики.

Дальнейшее восстановление экономики будет зависеть от потребительского спроса, который может увеличиться благодаря росту кредитования и оттоку средств с депозитов. Оптимистичный прогноз, основанный на снижении инфляции и охлаждении экономической активности, позволяет надеяться на умеренный рост.

Экономисты подчеркивают, что важно сохранить плавную экономическую активность и предотвратить перегрев. Если удастся затормозить инфляцию и ключевую ставку, в 2026 году можно ожидать значительного улучшения экономической ситуации.

Однако не исключены риски, связанные с внешними факторами, такими как санкционное давление и торговые войны. Эти обстоятельства могут повлиять на экономическую активность и уровень инфляции, что потребует от Центробанка гибкости в принятии решений.

Несмотря на риски и неопределенности, российская экономика имеет шансы на умеренный рост в 2025 году при условии правильной денежно-кредитной политики и стабильных внешних условий.