Финансовый аналитик Владислав Антонов допустил укрепление рубля до 75 за доллар, что создаст риски для бюджета. Пока регуляторы не проявляют беспокойства, несмотря на возможные последствия.

Финансовый аналитик Владислав Антонов считает, что рубль может продолжить укрепление и приблизиться к отметке 75 за доллар. Такой сценарий, по его мнению, способен создать проблемы для бюджета, но пока российские регуляторы не выражают открытой тревоги по этому поводу.

Технический анализ графиков показывает, что движение рубля в сторону 75 за доллар — вполне реальная перспектива. Однако власти не комментировали ситуацию, даже когда курс опускался ниже 81,58 рубля. Это может означать, что они либо не видят угрозы, либо рассматривают укрепление валюты как временный инструмент сдерживания инфляции.

На предстоящей неделе (21-25 апреля) ожидается, что доллар будет колебаться в пределах 80–86,10 рубля, евро — 90,85–98 рублей, а юань — 10,70–11,50 рубля. Ключевым событием станет заседание ЦБ 25 апреля, где, скорее всего, оставят ставку на уровне 21%. Снижение маловероятно — инфляционное давление остается высоким, и регулятору важно удержать курс на целевые 4% к 2026 году.

Пока неизвестно, как власти отреагируют, если рубль действительно уйдет в зону 75 за доллар. Но если это произойдет, бюджет может столкнуться с дополнительными рисками.